Четырех карманников задержали за кражи телефонов у пассажиров метро в Петербурге

В Петербурге четырех карманников задержали за кражи смартфонов у пассажиров в метро

В Петербурге четырех карманников из Закавказья в возрасте от 43 до 64 лет задержали за кражи смартфонов на остановках общественного транспорта и на станциях метро. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Предполагаемым лидером группы был 51-летний мужчина по имени Леван, который начал заниматься кражами еще в 1990-х годах. В 2019 году он в очередной раз вышел из колонии и принялся за старое. После задержания он признался в содеянном. Сейчас фигурантам вменяют восемь эпизодов, однако не исключено, что преступлений было намного больше.

Группа промышляла на остановках общественного транспорта в Центральном и Адмиралтейском районах, а также на станциях метро «Маяковская», «Гостиный Двор» и «Невский проспект». Карманники часто воровали айфоны последних моделей. Смартфоны воровали не только у россиян, но и у туристов из Вьетнама и Китая.

Похищенные гаджеты подельники сбывали на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга.