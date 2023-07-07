Премьер Чехии после встречи с Зеленским пообещал поставить Украине вертолеты

Премьер Чехии Фиала после встречи с Зеленским пообещал поставить Украине вертолеты

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты, и подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Reuters.

Фиала также понадеялся, что все страны-члены НАТО поддержат идею вступления Украины в объединение. «Я убежден, что будущее Украины — в ЕС и в НАТО», — добавил политик.

В Праге Зеленский также должен встретиться с членами местного парламента и журналистами, темы бесед — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Чехия активно поддерживает Киев с самого начала военной операции России в феврале 2022 года.