Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 7 июля 2023Мир

Премьер Чехии после встречи с Зеленским пообещал поставить Украине вертолеты

Премьер Чехии Фиала после встречи с Зеленским пообещал поставить Украине вертолеты
СюжетВступление Украины в ЕС:
Владимир Зеленский и Петр Фиала

Владимир Зеленский и Петр Фиала. Фото: Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты, и подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Reuters.

Фиала также понадеялся, что все страны-члены НАТО поддержат идею вступления Украины в объединение. «Я убежден, что будущее Украины — в ЕС и в НАТО», — добавил политик.

В Праге Зеленский также должен встретиться с членами местного парламента и журналистами, темы бесед — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Чехия активно поддерживает Киев с самого начала военной операции России в феврале 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о ценности трофейной Storm Shadow для России

    Уплывший из-за наводнения российский дом попал на видео

    Названы новые негативные последствия недосыпа

    Психолог развеяла миф о дружбе между мужчиной и женщиной

    Банду карманников задержали за кражи в российском метро

    Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе марихуаны

    Россиянина экстренно госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона

    Блогер описал море в Анапе фразой «вонь неимоверная»

    В США упрекнули Зеленского в совершении глупой ошибки

    На Московском урбанистическом форуме покажут главные мегапроекты столицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости