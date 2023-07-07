ЦБ высказался о снижении ставки по ипотеке

ЦБ не ожидает снижения ставки по ипотеке в России и прогнозирует рост срока погашения

Центробанк (ЦБ) не ожидает снижения ставки по ипотеке и спроса на рефинансирование кредитов на жилье в России. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, передает РИА Новости.

По словам эксперта, срок погашения ипотеки сильно вырос в последние несколько лет. «Наши расчеты показывают, что, например, в 2020 году ожидаемый срок до погашения ипотечного кредита составлял семь-восемь лет, но сейчас мы видим по данным отчетности, что уже досрочных погашений стало намного меньше, срок уже составляет 12 лет и, естественно, будет увеличиваться», — пояснила Данилова.

Ранее ЦБ предложил развивать в стране лизинговые сделки с жильем в качестве альтернативы традиционной ипотеке. По словам представителей регулятора, этот способ подходит заемщикам, не имеющим возможности воспользоваться ипотекой от банков. К такой категории относятся люди без кредитной истории, прошедшие через банкротство, и те, кто не нашел средств на первоначальный взнос.

Однако эксперты считают предложенный вид сделок с недвижимостью рискованным для заемщиков — так возрастают риски лишиться жилья при несвоевременном внесении платежей по кредиту. Причина в том, что жилье не переходит в собственность покупателя или банка, и изъять его становится проще.