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17:53, 7 июля 2023Россия

В Москве появится крупнейший в России центр производства кино

Сергей Собянин: в Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В столице построят самый крупный в России центр производства кино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Создаем крупнейший в России киномедиакластер. Чтобы московское кино двигалось вперед, было конкурентным и открылись технологические возможности совершенно другого уровня», — заявил глава столицы, отметив, что индустрии необходимы новые технологии и квалифицированные кадры.

Одну из площадок кластера разместят на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) на Рязанском проспекте — там появится инфраструктура для производства кино полного цикла. Общая площадь комплекса составит 170 тысяч квадратных метров.

Первые десять корпусов предприятия отреставрируют в этом году. В них откроются павильоны для съемок кино, рекламы и виртуального производства, киношкола и Дом костюма и реквизита. Позже в кластере обустроят 12 павильонов, а также откроют Центр визуальных технологий и Инновационный центр разработок для киноиндустрии. Все работы планируют завершить в 2026 году.

Помимо площадки на Рязанском проспекте в кластер войдут обновленная Киностудия имени Горького и КиноПарк «Москино» в Красной Пахре.

Ранее Собянин назвал творческий бизнес столицы мощным драйвером развития городской экономики. Градоначальник уточнил, что в этой отрасли задействовано более миллиона человек.

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    Варвара Родикова
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