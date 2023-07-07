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17:35, 7 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске одного вида сделок с жильем

Эксперт Якушкина: при оформлении лизинга жилья россияне сильнее рискуют потерять имущество

Фото: Агентство «Москва»

При оформлении лизинга жилья россияне сильнее рискуют потерять имущество в случае просрочки платежей по кредиту. Об опасности этого вида сделок с недвижимостью предупредила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина, пишут «Известия».

Основное отличие лизинга от обычной ипотеки касается права собственности на приобретаемую квартиру, отметила специалистка. «При ипотеке заемщик является полноценным собственником и, несмотря на то, что квартира находится в залоге у банка, может, например, продать ее, чтобы заработать на изменении ее стоимости, или же избавиться от имущества, если долговая нагрузка стала чрезмерной. Также в случае нарушения графика платежей банк будет стараться найти компромиссное решение, поскольку изъятие залога — долгий бюрократический процесс», — пояснила Якушкина.

В случае с лизингом право собственности остается за лизингодателем — если клиент вовремя не внесет деньги, недвижимость могут изъять гораздо быстрее.

Ранее россиян предупредили об опасности другого способа покупки жилья — проведения сделки через банковскую ячейку. В этом случае продавец рискует не получить деньги за недвижимость. Покупателям, по словам экспертов, тоже стоит быть осторожными — если такая сделка сорвется, они могут не получить обратно свои средства.

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    Нина Ташевская
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