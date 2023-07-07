Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов

США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона и Госдепартамента США.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Также США передаст Киеву стрелковое вооружение и свыше 28 миллионов патронов и гранат.

Кроме того, в пакет помощи от Соединенных Штатов вошли высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. «Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — отреагировали в организации.