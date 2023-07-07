Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 7 июля 2023Мир

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 800 миллионов долларов

Фото: Alexander Drago / Reuters

США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона и Госдепартамента США.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Также США передаст Киеву стрелковое вооружение и свыше 28 миллионов патронов и гранат.

Кроме того, в пакет помощи от Соединенных Штатов вошли высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. «Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — отреагировали в организации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    В Совфеде высказались о применении кассетных снарядов

    В Германии объяснили отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ

    Россия пообещала жесткий ответ на передачу Киеву кассетных снарядов

    Сексолог назвала главный признак «мягкой измены» партнеру в соцсетях

    В США рассказали о желании Байдена встретиться с Зеленским на саммите НАТО

    Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

    Россиянам рассказали о причинах появления мушек перед глазами

    В Белом доме заявили о наращивании производства боеприпасов для нужд Киева

    Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости