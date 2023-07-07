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00:46, 7 июля 2023Мир

В Турции мужчина камнем снес многоэтажный дом

Onedio: в турецкой Малатье мужчина броском камня снес пострадавший при землетрясении дом

В Турции мужчина снес многоэтажный дом, бросив в него камни. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

Как уточняет портал Onedio, инцидент произошел в городе Малатья. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина подходит к зданию и несколько раз кидает в его сторону предположительно камни. После третьего броска дом разрушился за секунды.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Толчки также чувствовали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии.

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    Марина Совина
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