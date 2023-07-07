Андрей Воробьев ответил на вопросы жителей Подмосковья в прямом эфире

Андрей Воробьев рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Подмосковье

В ходе прямого эфира губернатора Московской области на @radio_sputnik и @tv360 тема развития дорожно-транспортной инфраструктуры стала одной из ключевых. Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье сделают 62 километра тротуаров, откроют пять надземных пешеходных переходов и оборудуют 314 остановочных павильонов.

Марина из деревни Крючково г.о. Истра обратилась к Андрею Воробьеву с просьбой. Она попросила сделать тротуары вдоль автодороги, чтобы можно было безопасно ходить к магазину и автобусной остановке, в том числе детям, которые ездят из деревни в школу.

«У нас программа уже несколько лет идет по строительству тротуаров и удобных сообщений внутри микрорайонов. К учебному году тротуар будет. Спасибо, что беспокоитесь о тех, кто живет рядом с вами», — обратился к Марине губернатор Подмосковья.

Пешеходные дорожки (по 300 метров с обеих сторон дороги) появятся уже в августе. Всего в регионе в этом году будет сделано 62 километра тротуаров, в том числе 40 — по наказам жителей. Завершат работы в октябре.

Всеволод из Чеховского г.о. попросил сделать остановочный павильон и установить знак на ост. «Дачная» на Старом Симферопольском шоссе, вблизи которой находится три населенных пункта. В реестрах Московской области эта остановка есть, на Яндекс-картах тоже, но она не оборудована должным образом, поэтому автобусы там не останавливаются.

«Программа по остановочным павильонам сейчас как раз реализуется у нас. Особенно на небольших дорогах есть запрос», — отметил Андрей Воробьев.

В планах — установить павильон до конца августа. Также будет проведена работа с перевозчиками, которые обслуживают маршруты, проходящие через остановку. Всего в Подмосковье в 2023-м установят 314 остановочных павильонов, 40 из которых уже готовы. А в Чеховском г.о. за два года — 48. Кроме того, в муниципалитете приведут в порядок восемь километров тротуаров.

Мария из Мытищ обратилась с просьбой отремонтировать подземный переход под железнодорожной платформой «Строитель» в 30-м микрорайоне.

В ходе эфира было отмечено, что к работам приступят в ближайшее время, завершат их - в 20-х числах июля. В прошлом году совместно с РЖД там был реконструирован надземный переход, в котором также установили лифты.

В 2023-м в Подмосковье будет открыто пять современных разноуровневых переходов, еще на пяти начнутся работы.

Также в ходе прямого эфира обсуждались вопросы развития медицины. Губернатор ответил на вопросы, которые больше всего беспокоят жителей. Один из них — отсутствие МРТ в микрорайоне Южный в Домодедове.

С начала года в подмосковных медорганизациях поставили уже 36 единиц тяжелого медицинского оборудования.

«Мы понимаем, насколько сейчас часто врачи рекомендуют пройти обследование на КТ или МРТ, а иной раз и более глубокое. Поэтому обязательно поставим МРТ в Южном Домодедове»,- сказал Андрей Воробьев.

Первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова сообщила, что аппарат магнитно-резонансной томографии появится в поликлинике мкр. Южный в октябре-ноябре 2024-го.

Жительница г.о. Кашира рассказала об отсутствии фельдшера в ФАПе деревни Барабаново. Там проживает порядка 1,5 тысячи человек. Светлана Стригункова сообщила, что специалиста уже нашли – это выпускница медицинского колледжа, которая приступит к работе 10 июля.

«Она получит дополнительную выплату по программе «Земский фельдшер» — 750 тысяч рублей подъемных, — сказала зампред. — Отмечу, что из 467 наших ФАПов, порядка 350 обеспечивают выдачу льготных лекарственных препаратов. В том числе ФАП в деревне Барабаново. Там также проводятся телемедицинские консультации, диспансеризации и раз в месяц приезжают узкопрофильные специалисты из Каширы».

В Подмосковье действует еще ряд мер поддержки медиков: социальная ипотека, компенсация за аренду жилья, земельные участки, программа «Приведи друга».

Во многом благодаря этому в 2022-м удалось привлечь 567 врачей, 390 медсестер и фельдшеров. План на этот год - порядка 1,5 тысячи медиков.

Еще одно обращение прозвучало из Ивантеевки. Здесь требуется ремонт взрослой поликлиники. «В Ивантеевке большая поликлиника, очень востребованная у жителей. Она стоит в нашей программе капремонта, в следующем году мы приступаем к работам», — сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, в 2024-м пройдет капремонт и во взрослой поликлинике г. Пушкино.

