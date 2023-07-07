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13:11, 7 июля 2023Мир

Путин примет участие в саммите Россия — Африка

Песков: Путин примет участие в саммите Россия — Африка в конце июля

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в конце июля. Об этом пишет ТАСС.

«Да, безусловно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь рассказал, что сейчас активно ведется подготовка к саммиту. Он ожидает «весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и с множеством мероприятий на полях».

Саммит и экономический форум Россия — Африка должны пройти 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Это уже второе подобное мероприятие, первое прошло в Сочи в 2019 году.

Ранее стала известна программа экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Мероприятие должно укрепить российско-африканское сотрудничество и определить траекторию развития отношений со странами Африки в долгосрочной перспективе.

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    Александр Слабиев
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