Суд вынес новый приговор бывшему замглавы администрации Екатеринбурга

На Урале бывшему замглавы администрации Екатеринбурга Контееву увеличили срок до 21 года

Суд в Сысерти вынес новый приговор бывшему заместителю главы администрации Екатеринбурга Виктору Контееву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского.

По словам защитника, к сроку бывшего вице-мэра добавили три года. Его суммарный срок нахождения в колонии составит 21 год.

Колосовский отметил, что считает приговор незаконным и будет его обжаловать.

По данным следствия, в 2009 году чиновник и его сообщники вымогали у бизнесмена долю в уставном капитале его фирмы. Предприниматель не согласился, после чего Контеев решил организовать на него покушение. Также бывший вице-мэр организовал хищение доли в размере половины от уставного капитала компании, после чего легализовал ее.

С 2014 года экс-чиновник находится в колонии строгого режима за получение взятки, вымогательство и организацию покушений. Согласно материалам дела, в 2004 году Контеев, который, в частности, курировал вопросы потребительского рынка, получил через посредника взятку от директора ООО «Продовольственная база №4» Татьяны Русиной в виде доли в уставном капитале предприятия рыночной стоимостью более 77 миллионов рублей.

С тех пор чиновник регулярно получал часть прибыли от деятельности этой коммерческой структуры, среди активов которой числились крупнейшая в городе продовольственная база со складскими помещениями, магазин и база отдыха.

Кроме того, в 2010 году злоумышленник вымогал у Русиной и ее дочери оставшиеся доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 140 миллионов рублей, которые по его требованию были оформлены на доверенное лицо. В 2010-2011 годах для легального оформления полученного таким образом бизнеса Контеев организовал несколько фиктивных сделок, в результате которых собственниками имущественного комплекса предприятия стала его супруга Лариса Контеева.

