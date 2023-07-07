Появились подробности о состоянии облитой зеленкой российского адвоката

Облитая зеленкой на Рублевском шоссе в Москве адвокат Пономарева получила ожог глаз

Адвокат Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елена Пономарева, которую облили зеленкой на Рублевском шоссе в Москве, получила ожог глаз второй степени. Такие подробности о своем состоянии женщина привела на странице во «ВКонтакте».

Россиянка пояснила, что до происшествия ей поступали угрозы. Кроме того, неизвестные ранее облили краской машину Пономаревой и прокололи шины.

Она связала поступающие угрозы и произошедшее нападение с профессиональной деятельностью. «Я обращалась в полицию, но никаких результатов. Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей, и привлекли к ответственности», — написала адвокат.

К посту во «ВКонтакте» Пономарева прикрепила фотографии автомобиля, облитого белой краской.

О нападении на подмосковного адвоката стало известно в пятницу, 7 июля.

Совет АПМО решил обратиться к руководству следственных органов с требованием тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении Пономаревой.