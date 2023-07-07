Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 7 июля 2023Россия

Появились подробности о состоянии облитой зеленкой российского адвоката

Облитая зеленкой на Рублевском шоссе в Москве адвокат Пономарева получила ожог глаз

Фото: страница Елены Пономаревой во «ВКонтакте»

Адвокат Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елена Пономарева, которую облили зеленкой на Рублевском шоссе в Москве, получила ожог глаз второй степени. Такие подробности о своем состоянии женщина привела на странице во «ВКонтакте».

Россиянка пояснила, что до происшествия ей поступали угрозы. Кроме того, неизвестные ранее облили краской машину Пономаревой и прокололи шины.

Она связала поступающие угрозы и произошедшее нападение с профессиональной деятельностью. «Я обращалась в полицию, но никаких результатов. Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей, и привлекли к ответственности», — написала адвокат.

К посту во «ВКонтакте» Пономарева прикрепила фотографии автомобиля, облитого белой краской.

О нападении на подмосковного адвоката стало известно в пятницу, 7 июля.

Совет АПМО решил обратиться к руководству следственных органов с требованием тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении Пономаревой.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

    В Совфеде ответили на слова Ниинисте об ухода финских компаний с рынка России

    Полицейским пришлось выпустить пять пуль в не желавшего сдаваться россиянина

    Концерт Лепса в Узбекистане перенесли на неопределенный срок

    Названа причина возросших потерь Киева на участке Соледар-Артемовск

    В России призвали США не использовать свободу вероисповедания как рычаг влияния

    Названы направления для наращивания сил ВСУ

    Появились подробности о состоянии облитой зеленкой российского адвоката

    Более 80 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане

    Порнозвезда рассказала об отношении верующих родственников мужа к ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости