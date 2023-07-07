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14:56, 7 июля 2023Силовые структуры

Двоих россиян осудят за попытку устроить теракт на трансформаторной подстанции

Под Воронежем сообщников осудят за попытку устроить теракт на трансформаторной подстанции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Воронежской области двоих россиян в возрасте 19 и 23 лет осудят за попытку устроить теракт на трансформаторной подстанции. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.

Кроме того, сообщникам вменяют поджог одного автомобиля и попытку поджога второго авто. Один из обвиняемых полностью признал вину, второй — частично. По решению суда они находятся в СИЗО.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 сентября прошлого года молодые люди, будучи приверженцами террористической организации, пришли к трансформаторной подстанции с четырьмя бутылками с зажигательной смесью. Для конспирации они взяли с собой сменную одежду. Устроить теракт им не удалось, так как их задержали сотрудники ФСБ и полиции.

Помимо этого, в мае 2022 года подельники попытались сжечь машину с символикой в виде буквы Z в селе Хреновое. В июле того же года они сожгли машину, принадлежавшую члену этнической группы, к которой они негативно относились.

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    Владимир Шарапов
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