Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:29, 7 июля 2023Интернет и СМИ

Одна деталь на фотографии супермаркета 40-летней давности удивила пользователей

Фото: Alum Media Ltd

Пользователь Reddit с ником UnderWater23 поделился фотографией 40-летней давности, одна деталь на которой удивила многих комментаторов. На ней был запечатлен стеллаж супермаркета, на котором не было ни одной пластиковой бутылки.

На фото изображена женщина и двое детей, выбирающих газированный напиток у стеллажа. «Продуктовый магазин в начале 1980-х. Все бутылки стеклянные, пластика не видно», — гласит подпись.

В комментариях к снимку некоторые пользователи отметили, что продавать напитки в стеклянных бутылках намного экологичнее, чем в пластиковых. «Из стеклянных бутылок даже газировка была вкуснее», «Я помню, как моя мама возвращала использованные бутылки в специальной сумке», — прокомментировали фотографию они.

Другие пользователи заняли противоположную позицию. «На фотографии видны трехлитровые бутылки, на верхнем стеллаже. Они точно из пластика, такого объема в стекле не было», «Все этикетки на этих бутылках сделаны из пластика. Разве это экологично?», «Представляете, если это все рухнет на пол?» — заявили комментаторы.

Ранее пользователей Reddit удивила одна деталь на архивной свадебной фотографии. На ней невеста запечатлена в белом бикини и легкой накидке, при этом жених был облачен в свадебный белый костюм.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    Риск заразиться «пожирающей мозг» амебой в водоемах России оценили

    Россиянин четыре года насиловал приемную дочь и получил 16 лет колонии

    Волонтеры спасли застрявших на мелководье дельфинов

    Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля России

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве на «Промсинтезе»

    42-летняя певица Джессика Симпсон снялась в кожаном бюстгальтере для журнала

    Плату за ЖКУ предложили уменьшить для части россиян

    Одна деталь на фотографии супермаркета 40-летней давности удивила пользователей

    Раскрыто появление первой воды на Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости