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02:56, 8 июля 2023Интернет и СМИ

Умер режиссер передачи «Куклы»

Умер 69-летний режиссер передачи «Куклы» Григорий Любомиров
Григорий Любомиров

Григорий Любомиров. Фото: Кино-театр.ру

В возрасте 69 лет умер режиссер и продюсер Григорий Любомиров. Об этом 7 июля сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

В Союзе отметили, что Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистом: сценаристом, режиссером и продюсером. Причины смерти не раскрываются.

С 1994 года Григорий Любомиров работал режиссером и сценаристом программы «Куклы». В 2001 году он стал автором первого российского реалити-шоу «За стеклом».

5 июля в возрасте 82 лет умер российский актер и режиссер Алексей Кузнецов.

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    Юлия Мискевич
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