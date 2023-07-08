Умер режиссер передачи «Куклы»

Умер 69-летний режиссер передачи «Куклы» Григорий Любомиров

В возрасте 69 лет умер режиссер и продюсер Григорий Любомиров. Об этом 7 июля сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

В Союзе отметили, что Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистом: сценаристом, режиссером и продюсером. Причины смерти не раскрываются.

С 1994 года Григорий Любомиров работал режиссером и сценаристом программы «Куклы». В 2001 году он стал автором первого российского реалити-шоу «За стеклом».

5 июля в возрасте 82 лет умер российский актер и режиссер Алексей Кузнецов.