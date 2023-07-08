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20:00, 8 июля 2023Силовые структуры

Москвич отобрал у любовницы миллионы якобы на покупку дома для жены

Москвич отобрал у любовницы 18 миллионов рублей якобы на покупку дома для жены

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве 36-летний мужчина отобрал у 48-летней любовницы многомиллионную сумму якобы на покупку дома для жены, чтобы та не мешала новым отношениям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, пара нашла друг друга через агентство знакомств, но вскоре женщина узнала, что ее новый возлюбленный женат. Мужчина успокоил ее, заявив, что живет с женой из жалости — у нее нет своей квартиры, и предложил решить проблему. Для этого ему были необходимы 18 миллионов рублей. Женщина сняла деньги со своего счета и в сумке хранила дома. Вскоре у пары начались конфликты, которые привели к расставанию. На прощание мужчина прихватил сумку с деньгами и потратил их на отдых в Тайланде и покупку квартиры для себя. Любовница обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье капитан МВД присвоил себе изъятые у подозреваемого в краже 50 тысяч долларов.

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    Илона Палей
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