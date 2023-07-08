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16:04, 8 июля 2023Мир

Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении переделать международную систему

Глава ЦРУ Бернс: Китай намерен переделать международную систему и обладает мощью для этого

Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Китай является единственной страной, которая обладает мощью для изменения миропорядка. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на своей лекции в Фонде Дитчли в Великобритании, сообщает The Washington Post.

Глава ЦРУ заявил, что Россия, начав на территории Украины военную спецоперацию, бросила вызов международному порядку, изменить же его намерен только Китай. По словам Бернса, Си Цзиньпин, который вступил в свой третий срок председателя КНР и обладает беспрецедентной для страны властью, стремится переделать международную систему вместо того, чтобы ее укрепить.

«Китай является нашим самым большим геополитическим и разведывательным соперником, а также самым важным долгосрочным приоритетом», — заявил Бернс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден весной в телефонном разговоре предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада.

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    Илона Палей
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