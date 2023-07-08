Стало известно о предупреждении Си Цзиньпину от Байдена после встречи с Путиным

Байден напомнил Си Цзиньпину после его встречи с Путиным о зависимости Китая от Запада

Президент США Джо Байден весной в телефонном разговоре предупредил председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада. Об этом Байден заявил в интервью телеканалу CNN, передает Reuters.

Американский президент созвонился с Си Цзиньпином посте того, как китайский лидер в марте посетил Москву и договорился с Владимиром Путиным о расширении торговли и укреплении партнерства. Байден рассказал, что посоветовал председателю КНР «быть осторожнее» и помнить, что Китай зависит от западных инвестиций больше, чем Россия. При этом он добавил, что не угрожает, а констатирует свое наблюдение.

Си Цзиньпин посетил Москву с трехдневным визитом в конце марта, по результатам которого страны подписали два документа.