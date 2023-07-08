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11:54, 8 июля 2023Культура

Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова после пяти операций

Mash: выпавшему из окна сыну Михаила Ефремова удалили часть костей в ходе пяти операций

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Сыну российского актера Михаила Ефремова Николаю, выпавшему из окна третьего этажа, провели уже пять операций. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным канала, в ходе операций Ефремову удалили часть костей таза, которые уже было невозможно восстановить. В настоящее время он находится в сознании, но не ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как тяжелое.

При этом основным диагнозом Ефремова значится кататравма — повреждения, полученные в результате падения с большой высоты. Так, у него диагностированы переломы бедра, локтя и костей таза, ушиб легких, травма грудной клетки, а также закрытая травма головного мозга и сотрясение.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

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    Варвара Кошечкина
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