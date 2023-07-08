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18:51, 8 июля 2023Мир

Самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона досрочно освободят

В США освободят самую молодую последовательницу серийного маньяка Мэнсона Лесли Ван Хаутен

Фото: Stan Lim / Los Angeles Daily News / AP

В США досрочно освободят самую молодую последовательницу серийного маньяка Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Решение об освобождении Ван Хаутен, приговоренной к пожизненному заключению, в мае принял Апелляционный суд Калифорнии. Его постановление отменило запрет губернатора штата Гэвина Ньюсома на УДО для женщины — в 2022 году он выступил против ее освобождения.

По данным канала, Ньюсом не будет оспаривать решение в Верховном суде штата, однако выразил свое несогласие. Теперь Лесли Ван Хаутен может выйти на свободу уже через несколько недель.

Право на УДО женщина получила еще в 1977 году, но все ее запросы были отклонены.

Лесли Ван Хаутен входила в коммуну маньяка Мэнсона. Ее члены, в том числе и 22-летняя Лесли, выполняли задания своего предводителя.

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    Илона Палей
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