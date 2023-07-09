В Казани девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

В Татарстане девочка утонула в озере после того, как на нее с тарзанки упал мальчик

В Казани девочка утонула после того, как на нее с тарзанки упал подросток. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Татарстану в своем Telegram-канале.

ЧП произошло на озере Средний Кабан днем 9 июля. Водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в десяти метрах от берега.

Ранее 9 июля сообщалось, что мужчина едва не утонул в Большом Садовом пруду на севере Москвы. Спасатели вытащили его из воды, когда он уже с трудом держался на поверхности. Купальщика спасли дежурившие в районе станции метро «Академическая» сотрудники МЧС. Они подплыли на катере к тонувшему, подняли его на борт и доставили на сушу.