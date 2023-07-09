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14:55, 9 июля 2023Экономика

В Испании назвали Россию главным поставщиком газа в июне

Компания Enagas назвала Россию главным поставщиком газа в Испанию по итогам июня

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет испанской энергетической компании Enagas.

По данным Enagas, в июне на Россию пришлось более четверти всего закупленного страной сжиженного природного газа (26,8%). В первую тройку поставщиков также вошли Алжир (21%) и США (18,5%).

В 2022 году объем импортируемого Испанией российского газа вырос на 45% в сравнении с 2021 годом. По итогам года Россия заняла четвертое место среди стран-поставщиков.

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    Алан Босиков
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