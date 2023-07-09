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08:12, 9 июля 2023Бывший СССР

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в ФРГ

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями ФРГ. «Он будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области», — подчеркнул Гемпель. Он добавил, что с гуманитраным грузом в Крым прибыл общественник из Германии Хайнрих Гинц. Он лично посетит Херсонскую область, чтобы посмотреть, как живут там люди. Это поможет развеять мифы западной пропаганды о новых российских регионах.

Херсонская область стала субъектом России после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, остается под контролем Украины.

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    Марина Совина
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