В РПЦ рассказали об атеистах и язычниках в зоне СВО

Глава военотдела РПЦ: священники трудятся на фронте вместе с атеистами и язычниками

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине военные священники Русской православной церкви (РПЦ) трудятся вместе с представителями других конфессий. Об этом сообщил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

По его словам, на фронте также встречаются атеисты, язычники, представители духовенства ислама и буддизма. При этом, подчеркнул собеседник агентства, никаких оскорблений в адрес православных священников не поступает. «Все понимают, в каких условиях находятся и понимают важность пребывания там представителей духовенства», — заявил митрополит.

Глава военотдела РПЦ добавил, что священники в зоне СВО стараются поддерживать военнослужащих, помочь решить духовные и экзистенциальные вопросы, сохранить верность данной присяге.