В Москве появится новый авиационный завод

Собянин, Мантуров и Слюсарь подписали соглашение о создании авиационного завода в Москве

Глава столицы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подписали соглашение о создании нового авиационного завода в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Соглашение о сотрудничестве в области развития авиапромышленности на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» было подписано в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Согласно документу, в Восточном округе столицы появится завод по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21 — его разместят на территории индустриального парка «Руднево».

Парк «Руднево» был включен в состав ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году — инвесторы, размещающие производство на этой территории, могут получить статус резидента, предполагающий значительные преференции. Сейчас парк насчитывает 18 производственных корпусов.

Ранее Собянин сообщил, что на одной из площадок ОЭЗ «Технополис Москва» заработает производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Там также появятся экспериментальный и опытный цеха, которые позволят максимально оперативно тестировать и внедрять новые разработки.