Россиянам рассказали о защите биометрических данных

«Ростелеком»: биометрические данные обмануть сложнее, чем человека

В 2021 году на сайте РИА Новости вышло интервью с президентом группы InfoWatch Натальей Касперской. В нем она заявила, что не рекомендует сдавать биометрические данные. С 2023 года биометрические данные в России обязаны храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), что должно повысить безопасность хранения информации о россиянах.

Касперская в 2021 году действительно усомнилась в качестве защиты и верификации биометрических данных. При этом она не делала акцент на России, а отметила, что эти слова актуальны для технологии в целом.

В 2023 году на сайте «Ростелекома», который контролирует 49% капитала оператора ЕБС, стало возможно ознакомиться со сведениями об обеспечении безопасности данных россиян.« Биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека. Сегодня мошенник может прийти в банк и открыть счет по сворованному паспорту. Обмануть биометрический алгоритм намного сложнее. Единая биометрическая система имеет точность распознавания 10 в минус 7 степени. Это значит, что она пропустит только 1 человека на 10 миллионов. При том, что мы используем дополнительную связку с логином и паролем от Госуслуг — это становится практически невозможным. Мошеннику гораздо проще и дешевле прийти в банк и выдать себя за другого человека операционисту», — сказано на сайте компании.

Безопасность данных россиян, сдавших биометрию, обеспечивается и раздельным хранением персональной информации. «Для обеспечения информационной безопасности биометрических данных пользователей системы реализовано распределенное хранение данных: биометрический шаблон хранится в обезличенной форме отдельно от персональных данных - Ф.И.О., паспортные данные, СНИЛС и других, включенных в базы ЕСИА», — подчеркнули в «Ростелекоме».

В день публикации в 2021 году интервью Касперской активно цитировалось российскими СМИ, в том числе федерального уровня. В 2023 году удается найти единичные публикации в соцсетях, в которых слова Касперской публикуют, чтобы заявить о небезопасности использования биометрических данных.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»