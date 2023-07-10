Louis Vuitton и Hennessy изменятся ради спасения планеты

Люксовые бренды группы LVMH сократят потребление воды на 30% ради спасения планеты

Группа LVMH (в нее входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy) обязалась сократить потребление воды на своих предприятиях на 30 процентов к 2030 году. О намерении измениться ради спасения планеты от последствий глобального потепления сообщается на сайте производителя люксовых товаров.

LVMH использует воду для создания парфюмерии и косметики, спиртных напитков, одежды и аксессуаров. В компании считают важным взять на себя ответственность за сохранение ресурса, от которого напрямую зависит качество выпускаемой продукции.

Для этого на производствах LVMH начнут использовать дождевую воду и очищенные сточные воды. Компания также собирается внедрить экологическую маркировку товаров, чтобы информировать потребителей о влиянии разной продукции на окружающую среду.

Ранее ради спасения планеты также изменилась упаковка водки Absolut — в Великобритании ее начали продавать в бумажных бутылках. Новая бутылка объемом 500 миллилитров состоит на 57 процентов из бумаги с добавлением слоя пригодного для повторного использования пластика — ее можно перерабатывать как обычный бытовой отход, пояснили в компании.