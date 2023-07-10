Московские врачи улучшат навыки в области высоких технологий

Ракова: в Кадровом центре Депздрава стартовала новая образовательная программа для врачей

В Москве на базе Кадрового центра Депздрава стартовала новая образовательная программа по высокотехнологичным методам диагностики для врачей флагманских центров столичных больниц. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр объяснила, что эндоскопическая диагностика считается одним из наиболее перспективных методов исследований в современной медицине. «Она позволяет быстро и точно поставить диагноз, определить степень тяжести заболевания и оптимальный план лечения. Особенно это важно для экстренных пациентов», — подчеркнула Ракова.

В рамках нового стандарта экстренной медицинской помощи мы оснастили флагманские центры больниц лучшим диагностическим, хирургическим и эндоскопическим оборудованием. Его использование требует высочайшего профессионализма и постоянного совершенствования практических навыков работы. Поэтому для хирургов и эндоскопистов флагманских центров мы разработали новую образовательную программу по высокотехнологичным видам диагностики Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, основной акцент программы сделан на совершенствовании практических навыков на уникальных тренажерах. В полной мере освоить материал слушателям позволяют интерактивные методы обучения.

Продолжительность программы — 18 академических часов. По завершении обучения и прохождении итоговой аттестации врачи получают соответствующее количество баллов в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО).

Исполняющая обязанности директора Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы Юлия Уварова, в свою очередь, отметила, что использование эндоскопических методов диагностики и лечения становится все более востребованным, так как они позволяют «получать нужный результат максимально быстро и малотравматично для пациента», но работа с высокотехнологичным оборудованием требует особых навыков.

«Такие навыки необходимо постоянно совершенствовать, поэтому соответствующие образовательные программы крайне необходимы, — подчеркнула Уварова. — Программы повышения квалификации для врачей-эндоскопистов на базе Кадрового центра позволяют решить эту задачу».

Все образовательные программы Кадрового центра, предназначенные для обучения московских врачей, создаются с учетом требований нового московского стандарта экстренной медицинской помощи. К разработке материалов привлекаются ведущие специалисты столичного здравоохранения. Помимо актуализации знаний по основной специальности, врачи рассматривают отдельные клинические случаи, с которыми могут столкнуться в своей практике.

Флагманские центры работают в ГКБ имени В.В. Вересаева и НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Там уже установлено 3,5 тысячи единиц современного оборудования, с помощью которого было проведено почти 80 тысяч исследований. Работа во флагманских центрах построена по новому стандарту оказания экстренной помощи — это уникальный проект как для Москвы, так и для всей России, подчеркивают в соцкомплексе. Продолжается создание флагманских центров в ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова.

Кадровый центр Депздрава Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы, утверждают в соцкомплексе. На площади более 4000 квадратных метров идет непрерывное профессиональное образование, проводятся оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичной системы здравоохранения. Центр оснащен более 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования.