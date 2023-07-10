Двоих граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней россиянке у озера

В Петербурге двух граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке у озера

В Петербурге двоих 19-летних граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке у Верхнего Суздальского озера. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, примерно в 19:30 9 июля к спасателю, работающему на озере, подбежала школьнице и сказала, что к ней пристает незнакомец. Спасатель вызвал полицейских. Те задержали двоих иностранцев.

Выяснилось, что граждане Узбекистана находятся в России нелегально. В отношении них составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Поздно вечером в полицию пришла мать девочки. Она написала заявление о том, что в отношении школьницы были совершены насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении дела.