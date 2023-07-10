Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 10 июля 2023Силовые структуры

Двоих граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней россиянке у озера

В Петербурге двух граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке у озера
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге двоих 19-летних граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке у Верхнего Суздальского озера. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, примерно в 19:30 9 июля к спасателю, работающему на озере, подбежала школьнице и сказала, что к ней пристает незнакомец. Спасатель вызвал полицейских. Те задержали двоих иностранцев.

Выяснилось, что граждане Узбекистана находятся в России нелегально. В отношении них составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Поздно вечером в полицию пришла мать девочки. Она написала заявление о том, что в отношении школьницы были совершены насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении дела.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

    Дочь Мика Джаггера показала тело в бикини

    Врач перечислил вызывающие рак продукты

    ВСУ попытались ударить по трем регионам России ракетами С-200

    Москвичей предупредили об осеннем холоде

    Купающихся при бушующем в море водяном смерче россиян сняли на видео

    Украинка призвала ATP и WTA сделать заявление о рукопожатии с россиянами

    В НАТО найдут способы отсрочить повышение статуса Украины в альянсе

    Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

    Мятежный основатель AliExpress спровоцировал миллиардные убытки своих компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости