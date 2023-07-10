Силовые структуры
Раскрыты подробности убийства бывшего командира подлодки «Краснодар»
Раскрыты подробности убийства замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара
Киллер, совершивший убийство замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на протяжении долгого времени следил за ним. Подробности убийства в понедельник, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, убийца знал все маршруты своей жертвы и специально выбрал для нападения на бывшего командира подводной лодки «Краснодар» место, которое не попадет в обзор камер видеонаблюдения. Полицейские тщательно изучают видео с камер наблюдения соседних зданий, которые помогут найти зацепки.
Ранее 10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.