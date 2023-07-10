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07:59, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер нашел останки жившей 300 миллионов лет назад рыбы

Кадр: SuperCrastan / YouTube

Популярный российский блогер Даня Крастер вместе с блогером Андреем Зайкиным нашел останки доисторической рыбы ботриолеписа, жившей около 300 миллионов лет назад. Видео, в котором они показали поиск редкой окаменелости, доступно на YouTube-канале Крастера.

Блогеры вместе с палеонтологами проводили поиски у реки Сясь в Ленинградской области. По словам Крастера, им достаточно быстро удалось наткнуться на окаменелые останки ботриполеписа — пластинокожей рыбы, обитавшей в девонском периоде, то есть более 300 миллионов лет назад. «Ребята сказали, что многие годами мечтают найти целую бошку ботриолеписа, а нам, дилентантам, хватило одного дня», — говорится в видео.

Герои ролика развели костер на берегу реки и сварили уху из сома, в которую блогер как будто бы добавил окаменелые чешуйки древней рыбы. «Уха получилась замечательной, девонские эти ваши рыбы вкусные», — пошутил он. Крастер также уточнил, что в действительности все останки рыбы передали ученым.

На YouTube канал Дани Крастера подписано более трех миллионов человек. В своих видео он, как правило, проводит эксперименты и мастерит различные предметы.

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    Олег Давыдов
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