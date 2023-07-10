Минобороны заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации

Минобороны заявило об усилении Киевом вербовки наемников на фоне срыва мобилизации

Украина усилила вербовку иностранных наемников для участия в боевых действиях на фоне срыва волны мобилизации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Киев также усилил вербовочную работу для сокрытия больших потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого вербовать в ряды украинской армии начали наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

По состоянию на конец июня, Россия на Украине уничтожила 4845 иностранных наемников, большинство из которых прибыли из США, Канады и стран Европы. Еще 4801 наемник сбежал из зоны боевых действий, добавили в министерстве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что против России был задействован потенциал почти всех стран НАТО. Министр считает, что истинной целью Запада в российско-украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения.