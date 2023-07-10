В Дагестане прошел чемпионат России по парапланеризму

В чемпионате России по парапланеризму в Дагестане приняли участие свыше 130 пилотов

В горах Дагестана прошел чемпионат России по парапланеризму, в котором приняли участие свыше 130 лучших пилотов со всей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования шли шесть дней — с 1 по 9 июля в Буйнакском и Сергокалинском районах. Участники соревновались в женском, мужском и общем зачете на разных дистанциях.

«На мой взгляд, это лучшие соревнования по парапланеризму за всю историю России, было максимальное количество летных дней, нам очень повезло с погодой», — рассказал организатор Денис Погольша. По его словам, на прошлых чемпионатах участники летали в среднем около 4 дней. В этом году благодаря хорошей погоде спортсменам удалось полетать шесть дней.

В ходе соревнования порядка 20 спортсменов выполнили нормативы на звание мастеров спорта.