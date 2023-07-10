Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:45, 10 июля 2023Силовые структуры

Свидание с подругой из интернета закончилось для россиянина разбойным нападением

В Подмосковье задержали налетчиков, заманивавших мужчин на свидания с женских аккаунтов

Фото: Clique Images / Unsplash

Свидания с подругами из интернета закончились разбойным нападением для двух москвичей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, 18-летний житель столицы познакомился с девушкой в одном и мессенджеров. Она назначила ему встречу в поселке Булатниково. Однако вместо новой подруги на свидание к нему пришли трое налетчиков. Мужчины избили его и отобрали телефон, после чего заставили сказать пароль от приложения банка. После этого они скрылись, сказав напоследок, что не стоит встречаться с незнакомыми девушками по ночам. Юноша обнаружил, что с его счета исчезли семь тысяч рублей.

Парень написал заявление в полицию. В результате полицейские задержали двоих москвичей и жителя Подмосковья в возрасте от 21 года до 22 лет. Их арестовали. Во время обыска в доме одного из фигурантов был обнаружен мобильный телефон. Выяснилось, что подельники были причастны к аналогичному преступлению. Сообщники заманили на свидание с женского аккаунта 24-летнего москвича. Когда молодой человек пришел на свидание, на него оформили два микрозайма на сумму более 10 тысяч рублей и перевели деньги на счет.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

    Работу Керченской паромной переправы снова приостановили

    Скелет тигра и части тел диких животных изъяли у российских контрабандистов

    Устройство складного смартфона Google проверили на видео

    Улицы и торговый центр подтопило из-за ливней в российском городе

    В России установили новый рекорд по банкротству граждан

    Германия заявила об отсутствии консенсуса в НАТО по членству Украины

    Футболист клуба РПЛ рассказал о месячных тратах

    Сотрудники аэропорта Стамбула попытались отобрать у россиянки инвалидное кресло

    Стоматолог назвал оптимальную продолжительность жевания резинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости