Свидание с подругой из интернета закончилось для россиянина разбойным нападением

В Подмосковье задержали налетчиков, заманивавших мужчин на свидания с женских аккаунтов

Свидания с подругами из интернета закончились разбойным нападением для двух москвичей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, 18-летний житель столицы познакомился с девушкой в одном и мессенджеров. Она назначила ему встречу в поселке Булатниково. Однако вместо новой подруги на свидание к нему пришли трое налетчиков. Мужчины избили его и отобрали телефон, после чего заставили сказать пароль от приложения банка. После этого они скрылись, сказав напоследок, что не стоит встречаться с незнакомыми девушками по ночам. Юноша обнаружил, что с его счета исчезли семь тысяч рублей.

Парень написал заявление в полицию. В результате полицейские задержали двоих москвичей и жителя Подмосковья в возрасте от 21 года до 22 лет. Их арестовали. Во время обыска в доме одного из фигурантов был обнаружен мобильный телефон. Выяснилось, что подельники были причастны к аналогичному преступлению. Сообщники заманили на свидание с женского аккаунта 24-летнего москвича. Когда молодой человек пришел на свидание, на него оформили два микрозайма на сумму более 10 тысяч рублей и перевели деньги на счет.