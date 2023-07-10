Конфликт из-за музыки на российской базе отдыха закончился стрельбой

В Челябинске конфликт из-за громкой музыки на базе отдыха закончился стрельбой

Конфликт между мужчинами на базе отдыха в Красноармейском районе Челябинска закончился стрельбой. Об этом сообщает издание 74.RU.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Компания молодых россиян громко слушала музыку и мешала спать другим гостям. Один из отдыхающих сделал парням замечание, однако те отказались убавить громкость. Завязался конфликт. В результате мужчина выстрелил в одного из нападавших из травматического пистолета.

На место приехали сотрудники охранного предприятия. Стрелявший объяснил, что достал оружие из-за того, что ему пришлось обороняться. Известно, что он был на базе отдыха вместе с семьей. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.