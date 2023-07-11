Названа самая «прожорливая» бывшая советская республика

OurWorldInData: Бахрейн занял первое место в мире по количеству потребляемых калорий

Согласно данным, собранным в рамках проекта OurWorldInData, Молдова занимает первое место среди бывших советских республик по количеству потребляемых калорий. На статистику обратило внимание издание Daily Mail.

Россия не вошла в двадцатку лидеров и заняла 28 строчку списка. По данным OurWorldInData, в среднем россияне потребляют 3414 калорий в сутки. Это немного меньше, чем в Молдове, которая оказалась на 27-м месте с 3418 калориями в сутки.

Самой «прожорливой» страной в мире оказался Бахрейн. К 2020 году его жители потребляли в среднем 4012 калорий в сутки. На втором месте — США с 3868 калориями в сутки. Третье место в мире заняла Ирландия (3850 калорий в сутки).

Среди бывших советских республик самым маленьким суточный рацион оказался в Киргизии — 2737 калорий. Наименьшее ежедневное потребление калорий отмечается в беднейших странах Африки — например, ЦАР.

Диетологи считают, что женщина должна потреблять в среднем около двух тысяч калорий в сутки, а мужчина — 2,5 тысячи калорий. При этом из 184 стран, которые были включены в исследование, 173 показали результат выше двух тысяч калорий в сутки, то есть больше рекомендованного объема пищи.

За последние 50 лет количество людей, страдающих от ожирения, выросло в несколько раз: если в 1970-е годы их число оценивалось в 170 миллионов, то теперь оно составляет не менее миллиарда. В Бахрейне из-за высокого уровня потребления готовой еды и малоподвижного образа жизни от ожирения страдает каждый четвертый житель страны.

Переедание ученые связывают с тем, что в доступе появилось больше полуфабрикатов, фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара. При этом в такой еде мало полезных веществ, что дополнительно может стимулировать чувство голода, несмотря на большой объем съедаемых продуктов. Также причиной избыточного потребления пищи может быть недостаток сна, постоянное искусственное освещение, в том числе подсветка мобильных гаджетов, и постоянный стресс для жителей крупных городов.

Ранее сообщалось, что две бывшие советские республики оказались в пятерке самых пьющих стран в мире. Латвия и Литва потребляют 12,9 литра и 11,93 литра чистого алкоголя в год на душу населения.