Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:32, 11 июля 2023Культура

В московском саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

В московском саду «Эрмитаж» пройдет четвертый фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

Фото: пресс-служба фестиваля Chess & Jazz 2023

В московском саду «Эрмитаж» пройдет четвертый фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Особая атмосфера и природа парка, интеллектуальные игры и тщательно подобранная музыкальная программа – залог идеального летнего уикенда, который еще надолго останется в памяти гостей», — говорится в пресс-релизе.

На музыкальной сцене фестиваля свое шоу представит Therr Maitz, а рэпер L'One предстанет в непривычном для себя амплуа — с уникальной джазовой программой. В ходе события также выступят такие артисты, как Владимир Пресняков, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Mirele, BLIZKEY и БАЗАР.

Мероприятие состоится 29-30 июля. Узнать больше о программе Chess & Jazz 2023, а также приобрести билеты можно на официальном сайте по ссылке.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия воспринимается ими как враг». Страны НАТО решили усилить оборону. Как прошел первый день саммита альянса?

    Названы четыре продукта для борьбы с облысением

    23-летняя россиянка попала под следствие за секс с 14-летним школьником

    54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике из поездки на Курилы

    В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности

    Мэра крупного города арестовали за ограбление

    Дачникам подсказали способы побороть хрен

    Россиянин избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

    Москвичам перечислили обитающих в городе змей

    Названо условие для применения ВСУ ракет SCALP

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости