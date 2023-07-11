В московском саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

В московском саду «Эрмитаж» пройдет четвертый фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

В московском саду «Эрмитаж» пройдет четвертый фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Особая атмосфера и природа парка, интеллектуальные игры и тщательно подобранная музыкальная программа – залог идеального летнего уикенда, который еще надолго останется в памяти гостей», — говорится в пресс-релизе.

На музыкальной сцене фестиваля свое шоу представит Therr Maitz, а рэпер L'One предстанет в непривычном для себя амплуа — с уникальной джазовой программой. В ходе события также выступят такие артисты, как Владимир Пресняков, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Mirele, BLIZKEY и БАЗАР.

Мероприятие состоится 29-30 июля. Узнать больше о программе Chess & Jazz 2023, а также приобрести билеты можно на официальном сайте по ссылке.