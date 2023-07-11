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09:49, 11 июля 2023Силовые структуры

Россиянин кинул гранату в машину с приехавшими за вещами экс-женой и дочерью

Под Луганском мужчина кинул гранату в машину с экс-женой и дочкой, приехавшими за вещами

Фото: Petrov Sergey / Reuters

В городе Антрацит Луганской области 56-летний мужчина кинул гранату в машину, в которой сидели его дочь и 38-летняя бывшая жена. Об этом сообщает издание Baza.

По данным издания, вечером 10 июня экс-жена вместе с дочкой приехала в дом, где раньше проживала с супругом, и, пока его не было, собрала вещи. Мужчина застал женщину и дочь уже сидящими в машине и поспешил в дом, откуда он вынес гранату и бросил ее в салон. Она взорвалась, когда потерпевшие выбегали.

Дочь госпитализировали с закрытым переломом и множественными осколочными ранениями, она находится в тяжелом состоянии, женщина также получила осколочное ранение. Россиянина задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 82-летняя пенсионерка заказала покушение на оперуполномоченного уголовного розыска.

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    Илона Палей
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