Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 11 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за ненадлежащее воспитание дочери и дискредитацию армии РФ

Под Магаданом осудили мужчину за ненадлежащее воспитание дочери и дискредитацию армии РФ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Магаданской области осудили 35-летнего жителя областного центра за видеоролики в интернете и ненадлежащее воспитание дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчину признали виновным по статьям 20.3.3 («Публичная дискредитация Вооруженных сил России») и 20.3 («Публичное демонстрирование нацистской символики») КоАП РФ и оштрафовали на сумму более 60 тысяч рублей. В мае мужчина разместил на YouTube-канале ролики со своими монологами, в которых критиковал действия Вооруженных сил России и проведение спецоперации на Украине. В одном из видео также прозвучал лозунг украинских националистов.

Также выяснилось, что мужчину и его 33-летнюю жену разыскивали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних — 13-летняя дочь обвиненного более двух лет не ходила в школу. Семью поставили на учет, дочь поместили в детское учреждение, а родителей привлекли к ответственности по статье 5.35 («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ.

Мужчину признал вину и раскаялся.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России прокомментировали согласие Турции на прием Швеции в НАТО

    16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

    В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

    Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде

    Литва собралась создать дивизию и закупать танки

    Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

    В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

    В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

    Киссинджер заявил о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Комитет Госдумы поддержал поправку об аннулировании брака из-за смены пола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости