Россиянина осудили за ненадлежащее воспитание дочери и дискредитацию армии РФ

Под Магаданом осудили мужчину за ненадлежащее воспитание дочери и дискредитацию армии РФ

В Магаданской области осудили 35-летнего жителя областного центра за видеоролики в интернете и ненадлежащее воспитание дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчину признали виновным по статьям 20.3.3 («Публичная дискредитация Вооруженных сил России») и 20.3 («Публичное демонстрирование нацистской символики») КоАП РФ и оштрафовали на сумму более 60 тысяч рублей. В мае мужчина разместил на YouTube-канале ролики со своими монологами, в которых критиковал действия Вооруженных сил России и проведение спецоперации на Украине. В одном из видео также прозвучал лозунг украинских националистов.

Также выяснилось, что мужчину и его 33-летнюю жену разыскивали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних — 13-летняя дочь обвиненного более двух лет не ходила в школу. Семью поставили на учет, дочь поместили в детское учреждение, а родителей привлекли к ответственности по статье 5.35 («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ.

Мужчину признал вину и раскаялся.