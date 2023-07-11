Трамп попросил отложить суд до выборов 2024 года

Politico: Дональд Трамп попросил отложить судебные разбирательства до выборов 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп попросил отложить судебные разбирательства по делу о вывозе секретных материалов из Белого дома до президентских выборов в 2024 году. Об этом пишет американская газета Politico.

Как отметили адвокаты Трампа, проведение судебного заседания до выборов «создаст чрезвычайные проблемы в процессе отбора присяжных и ограничит способность ответчиков обеспечить справедливое и беспристрастное судебное решение».

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.