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10:45, 11 июля 2023Мир

Трамп попросил отложить суд до выборов 2024 года

Politico: Дональд Трамп попросил отложить судебные разбирательства до выборов 2024 года

Фото: Scott Morgan / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп попросил отложить судебные разбирательства по делу о вывозе секретных материалов из Белого дома до президентских выборов в 2024 году. Об этом пишет американская газета Politico.

Как отметили адвокаты Трампа, проведение судебного заседания до выборов «создаст чрезвычайные проблемы в процессе отбора присяжных и ограничит способность ответчиков обеспечить справедливое и беспристрастное судебное решение».

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

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    Глеб Бажуткин
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