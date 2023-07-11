Россиянка продала жилье беженке из Херсонской области и осталась без прописки

Россиянка не может получить деньги с продажи жилья по херсонскому сертификату

Жительница Краснодара продала жилье беженке из Херсонской области с помощью херсонского сертификата, однако уже несколько месяцев не может получить положенную от государства компенсацию. Историю россиянки приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Херсонский сертификат» — новый инструмент на рынке недвижимости. Переселенцам с правого и частично левого берега Днепра дают возможность улучшить жилищные условия. Продавцу обещают возмещать стоимость жилья после проверки документов. Однако собственники из ряда регионов начали жаловаться на задержки таких выплат.

Об этом рассказала и 38-летняя Елена Голтвяница. Она вместе с несовершеннолетним сыном жила в ипотечной квартире. Весной она взяла кредит на погашение ипотеки, и почти сразу же заключила договор купли-продажи с девушкой из Каховки, получив задаток. Оставшаяся сумма, почти три миллиона рублей, должна была поступить ей из госфонда в качестве компенсации.

Женщина рассказала, что ждет уже несколько месяцев. Как уточнили в Кубанском центре государственной поддержки, выплаты по сертификатам были приостановлены из-за того, что деньги фонду не перечислили из федерального бюджета. По официальным данным краевой администрации, всего жителям Херсонской области выдали 10 812 сертификатов, из них оплатили только 7215. Планируется, что финансовую поддержку регионам возобновят после 15 июля.

Осенью прошлого года были введены две меры социальной поддержки для эвакуировавшихся граждан: единовременную выплату в 100 тысяч рублей и государственный жилищный сертификат, с помощью которого можно купить квартиру, дом или часть квартиры и дома в любом регионе России.