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08:23, 11 июля 2023Из жизни

В Британии удивились фамильярному обращению Байдена с Карлом III

Telegraph: в Британии удивились фамильярному обращению Джо Байдена с королем Карлом III

Фото: Pool / Reuters

В Великобритании удивились фамильярному обращению президента США Джо Байдена с королем Карлом III. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что американский лидер мог отступить от строгого протокола обращения с монархом, когда во время рукопожатия он пять секунд держал Карла III за локоть левой рукой, а потом еще дважды ненадолго положил руку ему на плечо.

По словам автора статьи, взгляд короля Великобритании выражал удивление, когда глава Белого дома решил использовать обе руки для подчеркнуто дружеского приветствия.

«Британцы, привыкшие к строгому королевскому протоколу, недоуменно поднимали брови, однако те, кто уже давно наблюдают за американским президентом, настаивали, что такие проявления тактильности — просто часть его стиля», — пишет издание.

Байден прибыл с визитом в Британию в понедельник, 10 июля. Он впервые встретился с Карлом III с тех пор, как тот стал королем. На состоявшуюся 6 мая коронацию монарха американский лидер не приехал.

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    Марина Совина
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