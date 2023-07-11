Американская поп-певица Мадонна составила завещание в связи с болезнью

Американская поп-певица Мадонна написала завещание в связи с болезнью, где подробно описала правила управления своим наследием. Об этом пишет The Sun.

Источник таблоида отметил, что выздоравливающая после заражения бактериологической инфекцией 64-летняя артистка составила документ, в котором запретила главам звукозаписывающих компаний использовать ее имя и образ после ухода из жизни. В частности, исполнительница категорически воспрепятствовала созданию голограммы со своим изображением и применению ее на концертах.

Мадонна также разделила права на свои композиции между шестью детьми, заявив, что не хочет, чтобы ее наследие стало предметом спора среди членов семьи, поэтому поровну распределила авторские права на свои песни между наследниками. Своему постоянному менеджеру Гаю Озри певица отписала часть имущества в качестве благодарности за то, что «он был рядом с ней в хорошие и плохие времена».

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу. У нее развилась бактериальная инфекция, из-за которой поп-звезда провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.