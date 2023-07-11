В веломарафоне в Ингушетии приняли участие 100 человек

В Ингушетии прошел веломарафон, в котором приняли участие 100 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в марафоне также участвовали гости из соседних республик.

«Наш комитет совместно со спортивным клубом "Чингиз" организовал веломарафон в честь празднования Дня государственного флага Ингушетии», — рассказал председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов. По его словам, участники веломарафона стартовали от Мемориального комплекса памяти и славы в Назрани, а финишной точкой стала башня Согласия в Магасе.

Велосипедистов сопровождали машина скорой помощи, а также грузовая и пассажирская машины. На финише было организовано горячее питание. Победители марафона получили ценные призы — профессиональные велосипеды — и подарочные наборы.