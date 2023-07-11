Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве

Сергей Собянин рассказал о планах развития детского здравоохранения в столице

В столице проводят колоссальную работу, в результате которой медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Прежде всего, модернизируем материально-техническую базу. Строим детские поликлиники, больницы и перинатальные центры — 39 новых медицинских объектов за последние 12 лет», — рассказал глава города, назвав развитие детского здравоохранения одной из важнейших задач правительства Москвы.

Собянин отметил, что несколько недель назад в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка» был открыт ультрасовременный детский корпус. В 2022 году в этой больнице заработал перинатальный центр, а ранее там открыли детский инфекционный корпус.

Морозовская детская больница подверглась основательной реконструкции — новое здание, открытое в 2017 году, превысило по площади все исторические корпуса и увеличило мощность учреждения до 80 тысяч пациентов в год. В больнице также открылся Городской центр детской трансфузиологии и был отремонтирован корпус педиатрии. Сейчас специалисты завершают ремонт паллиативного корпуса.

Работы ведутся и в других московских больницах. По словам мэра столицы, Многопрофильная больница в «Коммунарке», Морозовская и Филатовская больницы, больницы имени Башляевой и Сперанского, а также больница святого Владимира сформируют каркас детской медицины — туда смогут обратиться за помощью как москвичи, так и дети с тяжелыми заболеваниями из других регионов.

Собянин добавил, что в 2023 году в отделения реанимации поставят более 1,9 тысячи единиц новейшей техники, а родильные дома и перинатальные центры получат свыше 380 высокотехнологичных инкубаторов. Также в стационары передадут 330 новых аппаратов ИВЛ, более 120 дефибрилляторов-мониторов и свыше 750 мониторов пациента, необходимых для контроля давления, температуры и других показателей.