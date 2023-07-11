Высокопоставленного силовика задержали по делу о коррупции в МВД Татарстана

Силовики задержали главу центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Татарстана

Сотрудники собственной безопасности МВД задержали начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Татарстан Артема Мешкова по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Полицейский находился в командировке в Дагестане, откуда его этапировали в Москву после задержания.

Мешков проходит по уголовному делу начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова, которого обвинили в получении взятки на сумму 14 миллионов рублей в рамках госконтрактов республиканского МВД по ремонту служебных автомобилей. По решению Басманного суда Москвы он находится в СИЗО.

Адвокат Шакирова пояснил, что визировал госконтракты Мешков.