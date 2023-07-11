Собянин раскрыл подробности реставрации уникальных московских памятников

Собянин рассказал, какие уникальные памятники истории и культуры реставрируют в Москве

Власти Москвы уделяют особое внимание историческим и культурным памятникам в ходе работ по благоустройству. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram, раскрыв подробности реставрации уникальных сооружений.

«Москва — один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. При комплексном благоустройстве территорий тоже уделяем таким объектам пристальное внимание», — рассказал глава города.

Собянин отметил, что иногда главным акцентом работ являются сами здания, а благоустройство территории становится завершающим этапом создания единого ансамбля. В качестве примера он привел Московский дворец пионеров, где восстанавливают сразу пять корпусов — обустройством прилегающей территории специалисты займутся после их реставрации.

Также мэр рассказал про благоустройство территории ВДНХ, отметив, что возле отреставрированного павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» впервые за 40 лет заработал восстановленный керамический фонтан. К началу работ фонтан находился в руинированном состоянии, почти все детали заново отливали в мастерской, используя сохранившиеся фрагменты и архивные материалы. Для того, чтобы сооружение заработало, специалисты проложили новые инженерные коммуникации и заменили оборудование.

Кроме того, в столице продолжается реставрация усадьбы «Покровское-Стрешнево». Работы начались в прошлом году вместе с реабилитацией одноименного парка — его территория уже открыта для посетителей.

Ранее Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах — работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. Дворец возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.