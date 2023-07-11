Пассажирский самолет протаранил ограждение при посадке и попал на видео

Самолет Halla Airlines протаранил ограждение при посадке в Сомали и попал на видео

Пассажирский самолет Embraer EMB 120 протаранил ограждение в аэропорту столицы Сомали Могадишо и попал на видео. Об этом сообщило агентство Sonna со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Инцидент произошел во вторник, 11 июля, с лайнером авиакомпании Halla Airlines. На кадрах видно, как после жесткой посадки воздушное судно на большой скорости врезается в бетонный барьер.

Отмечается, что в момент столкновения на борту воздушного судна находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадал лишь один турист.

В министерстве транспорта и авиации Сомали причиной авиапроисшествия назвали отваливание передних шасси сразу после приземления.