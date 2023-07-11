Cпасшиеся от украинских нацистов поляки встретили у себя дома их потомков

NYT: спасшиеся от украинских нацистов поляки встретили у себя дома их потомков

Пожилые поляки, спасшиеся от украинских нацистов в 1943 году, встретили у себя дома их потомков. Об этом пишет обозреватель New York Times (NYT) Эндрю Хиггинс.

В своем материале он сообщил о 93-летней старушке, которая стала замечать в своем селе незнакомых людей — украинских беженцев. По ее словам, она не забыла крики «убивай поляков» в ее родной деревне, когда ей было 13 лет. Украинцы «делали ужасные вещи», добавила женщина.

«Они не проявляют никакого раскаяния», — возмутилась полька, рассказав, что в мае, вместе с сыном и другими пожилыми поляками, возложила цветы к мраморному мемориалу с надписью: «Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами».

Хиггинс в своей статье напомнил, что зверства украинцев в 40-х годах прошлого века оставили в польском обществе тяжелый след.

В 1943 году боевики запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков в регионе. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.