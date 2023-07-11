В Грозном впервые проведут «Городские практики»

В Грозном впервые организуют программу «Городские практики»

В Грозном с 25 по 28 июля впервые пройдет программа «Городские практики» — бесплатные лекции и семинары для специалистов в сфере развития городов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Принять участие в программе могут архитекторы, дизайнеры, градостроители, студенты, предприниматели и сотрудники местных администраций и профильных департаментов.

Специалисты изучат вопрос развития окраин города на примере Грозненского моря. Они прослушают лекции спикеров на очных семинарах, проконсультируются с экспертами и выполнят практические упражнения.

В числе лекторов профессиональные архитекторы и урбанисты из Московской области, Татарстана и других регионов России. В финале участники поделятся своим видением развития города, а эксперты и представители администрации дадут обратную связь на их идеи.