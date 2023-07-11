Национальный рекламный форум вошел в программу юбилейного года рекламы в России

Национальный рекламный форум включен в программу юбилейного года рекламы в России

Российский рынок рекламы в этом году празднует 145-летний юбилей. За все эти годы индустрия стала одной из ключевых сфер экономики, сочетая в себе стремление развивать передовые технологии, креативные ресурсы и бизнес-эффективность. Именно поэтому седьмой Национальный рекламный форум состоится с 15 по 17 ноября в рамках празднования юбилейной недели. В течение 3 дней запланирована работа более 100 сессий, направленных на поиск дополнительных векторов развития по основным отраслям и сегментам.

Главная тема Форума: «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». Задача мероприятия раскрыть интеллектуальный потенциал индустрии, так как последствия социально-экономической трансформации по-прежнему влияют на возможности и функционирование участников рекламного рынка.

Кроме того, в 2023 году свое 30-летие отмечает крупнейшее профессиональное отраслевое объединение Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Это доказывает, что игроки рынка способны конструктивно взаимодействовать в рамках единого делового сообщества.

«НРФ — это та площадка, которая открыто заявляет о ценности медиакоммуникационной отрасли для российской экономики в масштабах всей страны, особенно в это сложное время. Взаимообмен мнениями позволяет формировать более качественные возможности продвижения, в которых нуждаются отечественные бренды. Хочется особенно отметить важность 2023 года для всего профессионального сообщества, потому что мы достигли серьезного исторического рубежа: объединяя накопленный опыт всех рекламистов, я искренне верю, что вместе мы сможем заложить прочные основы для будущего нашего общего дела», — комментирует Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета НРФ.

Каждый из трех дней форума будет посвящен определенной тематике, которые отражают наиболее перспективные направления современной рекламы. Ожидается, что трехдневная программа НРФ’7 соберет более пяти тысяч человек в кинотеатре «Октябрь».

15 ноября — день Digital & AdTech. Члены АРИР при поддержке других экспертов рынка сосредоточатся на оценке влияния актуальных трендов, доступных форматов и технологий в соответствии с условиями рынка. Работа участников первого дня форума будет сфокусирована на обсуждении инновационных инструментов, подходов взаимодействия между рекламодателями и агентствами, поиске возможностей построения диалога с государством в сфере рекламного регулирования и других важных направлениях.

16 ноября — день контента и креатива под эгидой Red Apple. Московский международный фестиваль рекламы Red Apple станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов креативной индустрии в офлайн-формате впервые за последние три года. 16 ноября гостей ждут семь залов, в которых параллельно будут идти авторские сессии, моно-выступления, включая интеграции иностранных жюри, и тематические секции, сформированные совместно с партнерами и участниками фестиваля.

17 ноября — день стратегических инициатив. Заключительный день программы НРФ откроет главная стратегическая сессия. Топ-менеджеры ключевых компаний медиакоммуникационной отрасли обсудят последствия кризиса, озвучат сложившиеся тенденции и обозначат новые долгосрочные планы для роста. Также в этот день будут подниматься вопросы, затрагивающие перспективы традиционных каналов коммуникации и их место в общей воронке продаж. Участники форума узнают, как эволюционирует эффективность охватных средств коммуникации.

13 ноября состоится торжественное открытие выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие». Мероприятие положит начало запуску юбилейной недели и позволит провести связь времен через рекламу. Одна из ключевых задач экспозиции — представить ретроспективу коммуникационных практик и транслировать их принадлежность к культурному наследию России.

Также в этом году в сети появился подкаст «Истории российской рекламы». Это специальный аудиопроект АКАР о том, как реклама повлияла и продолжает влиять на умы людей. Слушатели подкаста узнают об эволюции рекламных инструментов в эпоху цифровизации, а также смогут разобраться в том, какую ценность придает активное продвижение брендов для потребителей и экономики.

В этом году для спикеров и участников НРФ’7 запланирована серия вечерних мероприятий, которые дополнят деловую программу. Подробности об этих событиях будут представлены позже.

Регистрация на форум профессионалов рекламной индустрии уже открыта.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Титульный партнер: сейлз-хаус «Газпром-медиа» Генеральный Out-of-Home-партнер: Russ Outdoor

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co